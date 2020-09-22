Примария Кишинева подпишет соглашение о сотрудничестве с Агентством госсобственности

Примария Кишинева подпишет соглашение о сотрудничестве с Агентством госсобственности

Генеральный примар муниципия Ион Чебан провел сегодня беседу с руководством данного ведомства.  

На этой встрече стороны договорились подписать Соглашение о сотрудничестве для решения ряда проблем между властями и разблокирования некоторых ситуаций, существующих уже много лет. Речь идет о том, чтобы отделить здания и другие объекты собственности примарии Кишинева от государственного имущества. Также прозвучало предложение о проведении периодических встреч для решения подобных проблем.

Другой темой стало определение земельных участков в центре столицы и в других ее секторах для создания парковок.

– Этот вопрос необходимо срочно решить, и мы интенсивно работаем в этом направлении, – заверил градоначальник.

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