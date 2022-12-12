Примария Кишинёва планирует профинансировать 100 процедур ЭКО

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Столичные власти изучают возможность поддержки семей, сталкивающихся с проблемами бесплодия. Примария предлагает профинансировать 100 процедур экстракорпорального оплодотворения, включая расходы на необходимые лекарства и обследования. Об этом заявил начальник Главного управления здравоохранения и социальной помощи Борис Гылкэ на еженедельном заседании руководителей муниципальных служб.

– Этим шагом муниципий Кишинёв поддержит и национальную программу. Мы знаем, что Министерство здравоохранения и Национальная компания медицинского страхования ежегодно финансируют 60 процедур экстракорпорального оплодотворения по всей стране, что, на наш взгляд, очень мало. И то финансирование только частичное, практически вдвое меньше, чем процедура экстракорпорального оплодотворения, а другая половина, особенно дорогостоящие лекарства, покрывается семьями, – сказал Борис Гылкэ.

Глава управления отметил, что данная инициатива является “формулой солидарности и дебюрократизации социальной и медицинской поддержки этих семей”. В конце года программа будет представлена на утверждение МСК, передаёт ipn.md.

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