Примария Кишинева налаживает сотрудничество в сфере городской мобильности со Швейцарией

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан вместе с вице-примарами и членами кабинета принял участие в совместной конференции с представителями Всемирного банка и нескольких швейцарских компаний и организаций, специализирующихся на решениях в области общественного транспорта и концепции “умный город”.

Конференция состоялась по инициативе Кишинева: весной текущего года столичная примария обратилась во Всемирный банк с запросом о финансировании и о поддержке различных проектов для столицы именно в этой области. Стороны обсудили такую возможность, включая организацию и управление платными парковками и управление дорожным движением в Кишиневе.

– Будущее партнерство предполагает передачу опыта Швейцарии в области городской мобильности. Мы хотим, чтобы эта сфера в муниципии Кишинев развивалась по примеру и в соответствии с практикой развитых стран, – заметил Ион Чебан.

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