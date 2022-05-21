Примария Кишинева наградила 22 столичных учебных заведения, которые реализовали проекты «Школа зеленого города»

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Подошел к концу проект «Развитие навыков для экологизации государственных школ Кишинева и содействия дуальному обучению школьников», впервые реализованный в учебных заведениях столицы в период с октября 2021 года по апрель 2022 года.

Как рассказал генеральный примар Кишинева Ион Чебан, сегодня были награждены представители 22 профинансированных школ, реализовавших проекты по озеленению «Школа зеленого города». На конкурс подали заявки 64 школы столицы.

Так, в рамках проекта «Развитие навыков для экологизации государственных школ Кишинева и содействия дуальному обучению школьников» были получены следующие результаты:

около 5000 учителей и руководителей государственных начальных и средних, внешкольных и специальных государственных учебных заведений Кишинева были вовлечены в процесс обучения и воспитания;

400 учителей прошли сертификацию в качестве тренеров в области озеленения школ;

около 50 000 учащихся из школ-участниц проекта были вовлечены в мероприятия по экологизации;

более 5000 учащихся общеобразовательных школ I и II цикла, внешкольного и специального образования Кишинева, а также другие заинтересованные молодые люди приняли участие в ярмарке «Попробуй профессию»;

содействие техническому профессиональному образованию для «зеленой» экономики, проведено обучение/практика/информирование по профессиям, ориентированным на «зеленую» экономику;

Муниципальный учебный центр для детей и подростков, нуждающихся в специальных условиях обучения, оснащен техникой для обучения 60 учащихся школы по специальностям «уход за больными на дому», «швея», «сапожник», «штукатур». Для открытия востребованной многими учениками новой специальности «оператор компьютера» было закуплено 15 компьютеров.

160 муниципальных общеобразовательных учреждений участвуют в мероприятиях по продвижению Целей устойчивого развития.

– В целях воспитания и поощрения дружелюбного отношения молодежи к природе и окружающей среде мы хотим, чтобы с 1 сентября в школьную программу был введен новый предмет изучения, который должен быть согласован с профильным министерством. Вместе мы можем создать здоровую и зеленую окружающую среду, – подчеркнул Ион Чебан.

Проект был организован при поддержке проекта «Содействие техническому профессиональному образованию для зеленой экономики», реализуемого Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ), финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC).

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