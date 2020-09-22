Примария Кишинева и российские специалисты ведут активную работу над планом благоустройства и генпланом столицы

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Сегодня состоялась новая рабочая встреча по вопросу разработки Плана благоустройства территории муниципия Кишинев. На ней присутствовали проектировщики из Российской Федерации – члены ассоциации Master’s Plan, а также вице-примар, главный архитектор, преторы секторов столицы и директора муниципальных подразделений.

Как рассказал Ион Чебан, на встрече обсуждались вопросы развития Кишинева и проблемы, выявленные в конкретных сферах деятельности. Так, руководители секторов предложили ряд сценариев развития зон, находящихся под их управлением, а также решения проблем, с которыми они сталкиваются. По итогам обсуждений российские эксперты предложат несколько сценариев и стратегий улучшения/исправления ситуации.

– Я попросил преторов и руководителей подразделений проявить максимальную открытость в дискуссиях с российскими экспертами, потому что у нас есть четкие цели, которые нужно выполнить, и только вместе мы сможем достичь их в кратчайшие сроки. Благодарю московских коллег за разработку этих документов, важных как для Кишинева, так и для всей страны, – написал генпримар на своей странице в соцсети.

Также сегодня члены ассоциации Master’s Plan представят результаты предварительного анализа ситуации на местах и ​​план действий по разработке Плана благоустройства территории муниципия Кишинев. Кроме того, состоится презентация рабочей группы по надзору за процессом разработки концепции развития муниципия Кишинев и Генерального градостроительного плана. Это будет первое заседание группы. Позже она начнет свою деятельность, заключающуюся в надзоре за работами над обоими проектами.

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