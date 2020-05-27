Примария Кишинева и Министерство образования заключили Меморандум о сотрудничестве

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Примария муниципия Кишинев и Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова заключили сегодня Меморандум о сотрудничестве в сфере дистанционного обучения. Как отметил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, целью документа является установление партнерских отношений для дальнейшего развития эффективного сотрудничества в реализации проекта цифровой библиотеки educatieonline.md.

– Мы хотим, чтобы образовательные ресурсы цифровой библиотеки были учебной поддержкой для учеников, учителей и родителей в стране и за рубежом. Кроме того, мы стремимся улучшить содержание учебной программы онлайн, а также создать инфраструктуру цифровых образовательных инструментов, которые облегчат доступ к учебному процессу, – уточнил Ион Чебан.

На втором этапе платформа educatieonline.md предложит новые интерактивные уроки для всех учащихся страны в 2020-2021 учебном году. Глава муниципия подчеркнул, что эффективность учебного процесса, даже дистанционного, является приоритетом для муниципалитета.

– Мы продолжаем работать над созданием лучших условий обучения для наших детей. Инвестируя в подрастающее поколение сегодня, мы инвестируем в наше будущее, – уточнил Чебан.

Стоит отметить, что реализация первого этапа проекта “Онлайн-образование” подошла к концу. Всего было создано и загружено в цифровую библиотеку 2150 видеоуроков. На сайте можно найти 150 видеоуроков для подготовки к экзаменам гимназического цикла обучения и бакалавриата, 500 открытых образовательных ресурсов, 260 цифровых учебников, презентаций, упражнений и т. д.

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