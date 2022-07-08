Примария Кишинёва и Институт зоологии будут сотрудничать в области охраны окружающей среды и изучении разнообразия фауны

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Ион Чебан подписал соглашение о сотрудничестве между примарией Кишинёва и Институтом зоологии Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова. Деятельность, представляющая общий интерес для двух учреждений, включает обмен информацией и опытом, реализацию новых совместных проектов.

– Мы сосредоточимся на конструктивном сотрудничестве в области охраны окружающей среды, изучении разнообразия фауны, экологического состояния наземных и водных экосистем в муниципии Кишинёв. Для продвижения сильных сторон этого партнёрства будут организованы совместные научно-практические встречи, посвящённые экологическим вопросам, в частности, разнообразию дикой природы и охране среды обитания, – сказал Ион Чебан.

Кроме того, предусматривается совместное участие в мероприятиях по повышению осведомленности общественности об экологических проблемах, изменении климата, качестве воздуха и водных ресурсов или о гармоничном сосуществовании людей и животных. В конце будут разработаны и представлены рекомендации по рациональному использованию природных ресурсов в муниципии Кишинев.

– Мы открыты для сотрудничества и с другими исследовательскими институтами республики. Я считаю, что МП “Ассоциация по управлению зелёными насаждениями” имеет большой потенциал для развития, который необходимо использовать, – подчеркнул генеральный примар.

Примария Кишинёва и Институт зоологии подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 5 лет, с возможностью его продления в зависимости от актуальности исследования, полезности, а также научных и практических аспектов, представляющих интерес для общества.

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