Примария Кишинева готовится к открытию детсадов: закуплено всё необходимое для работы в условиях эпидемии

Примария Кишинева готовится к открытию детсадов: закуплено всё необходимое для работы в условиях эпидемии

Несмотря на то, что решение о возобновлении работы детских садов Кишинева еще не принято, муниципалитет занимается подготовкой к их открытию. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Так, профильные управления централизованно приобрели дезинфицирующие средства для рук и поверхностей, инфракрасные термометры, антибактериальные лампы, мягкий инвентарь, сушилки для рук, защитные маски для работников столовых и медицинских пунктов, защитные экраны и другое. Всё это необходимо для обеспечения деятельности учреждений на первом этапе в условиях эпидемии COVID-19.

Всего в 126 столичных учреждениях дошкольного образования, которые посещают более 32 тысяч детей, были совершены закупки на сумму 4 миллиона 442 тысячи леев.

Помимо этого, продолжается запись детей в детский сад посредством сайта egradinita.md.

Решение о возобновлении работы детских садов предстоит принять Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здоровью.

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