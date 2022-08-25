Примария инвестирует в проекты по развитию инфраструктуры в Тогатино

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В гимназии №74 в коммуне Тогатино появится новый класс, построенный на средства, выделенные примарией Кишинёва.

Об этом сообщил Ион Чебан, отметив, что проект был реализован исключительно столичной примарией и стоил более 161 тысячи леев.

– В новом классе, построенном этим летом, будут учиться первоклассники. Также в период каникул из средств, выделенных Управлением образования сектора Чеканы, в гимназии коммуны Тогатино была отремонтирована лестница у входа и установлен пандус для людей с ограниченными физическими возможностями. На эти работы было выделено 164 тысячи леев, – отметил генпримар.

Ещё 300 тысяч леев примария выделила на ремонт крыши школы. Из муниципального бюджета также было выделено 140 тысяч леев на внутренние косметические работы. Местный взнос составил 42 тысячи леев.

Кроме того, столичная примария оказала финансовую поддержку в проектировании отопительной и электрической систем в гимназии. На эти нужды выделили почти 61 тысячу леев.

В настоящее время в гимназии №74 коммуны Тогатино насчитывается более 250 учеников. Из 11 классов 6 являются начальными.

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