Примария инвестировала почти 4,5 миллиона леев в ремонт детского сада Izvoraș в Колонице

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Около 150 дошкольников посещают современный детский сад в селе Колоница, отремонтированный на средства примарии Кишинёва.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. По его словам, муниципалитет инвестировал почти 4,5 миллиона леев в работы по проектированию, реконструкции и благоустройству детского сада №24 Izvoraș. Местный вклад в этот проект составил около 39 тысяч леев.

– На проектирование и модернизацию зданий учреждения примария выделила 2,775 млн леев, а на обустройство двора – 1,72 млн леев. Работы включали наружный ремонт здания, замену кровли, ремонт спален, актового зала, замену водопроводно-канализационной сети и электрических сетей, – рассказал Чебан.

Кроме того, при поддержке примарии была приобретена новая мебель и оборудованы санитарные блоки в группах. На собственные средства был закуплен специальный инвентарь для кухни: электроплиты, духовка и кухонный комбайн.

– Деньги, выделенные муниципалитетом, были использованы для ремонта шести павильонов во дворе детского сада и установки нескольких качелей. Ремонтные работы также включали озеленение территории и ремонт ограждения детского сада, – отметил генпримар.

Стоит отметить, что на средства примарии в Теоретическом лицее “Г. Гимпу” в Колонице был отремонтирован пищевой блок. Инвестиции составили 300 тысяч леев.

Муниципалитет также вложил почти миллион леев в приобретение микроавтобуса для перевозки учеников.

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