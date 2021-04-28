Примария интересуется мнением кишинёвцев по вопросу улучшения работы общественного транспорта

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Муниципалитет запустил онлайн-опрос, чтобы выяснить отношение жителей столицы к работе общественного транспорта и необходимости внедрения электронной системы оплаты.

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, опрос состоит из 23 вопросов и проводится в рамках “Исследования внедрения электронной оплаты в общественном транспорте муниципия Кишинёв”.

Мнение кишинёвцев имеет значение, поэтому мы постоянно будем интересоваться точкой зрения людей в том или ином вопросе. Посредством опроса мы хотим узнать мнение горожан по поводу улучшения качества услуг общественного транспорта, чтобы он стал более практичным, комфортным и доступным для всех, – сказал Чебан.

В ходе исследования будет оценено восприятие гражданами электронной системы оплаты в транспорте и их мнение о стоимости проезда в рамках текущего пилотного проекта.

Стоит отметить, что новые способы оплаты тестируются в 110 троллейбусах и автобусах на основе партнёрства с двумя операторами электронных платежей и двумя банковскими учреждениями.

Анкету можно заполнить на молдавском и русском языках по следующим ссылкам:

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