Примария демонтирует незаконно установленные по городу шлагбаумы и ограничители

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В течение предстоящих пяти дней муниципальные службы будут проводить по Кишинёву работы по демонтажу заграждений, шлагбаумов, заборов и самовольных построек.

Как отмечается в пресс-релизе столичной примарии, в претурах секторов определили адреса, где будут демонтировать ограждения, незаконно установленные экономическими агентами или физическими лицами в общественных местах или на дорогах. Заместитель генпримара Виктор Киронда подписал документ, согласно которому местные власти должны расчистить 15 участков на территории муниципия.

Лица, которые повторно установят ограждения, будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Их также обяжут, пишет moldpres.md, демонтировать их самостоятельно.

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