Примария будет следить за организацией питания в школьных столовых

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Вице-примар муниципия Кишинёв Инга Ионесий подписала сегодня положение о создании комиссии, которая будет контролировать процесс организации школьного питания. Проверки пройдут с 10 февраля по 31 мая.

В комиссию входят представители муниципальных образований, предприятия “Центральный рынок”, Управления по безопасности пищевых продуктов, Кишинёвского центра общественного здоровья, муниципальные советники и представители гражданского общества, пишет moldpres.md. Мониторинговая комиссия будет контролировать качество и количество еды, подаваемой в столовых образовательных учреждений; соблюдение модельного меню в течение 10 дней, согласованного с Центром общественного здоровья; ежедневное меню раздачи, составленное на основе модельного меню; соответствие физиологической нормы потребления для каждого школьника показаниям меню; соблюдение рекомендаций по функционированию блока питания на территории учебного заведения с целью предотвращения распространения инфекции COVID-19; правильность ценообразования закупаемой продукции и приготовленных блюд (применение коммерческой надбавки); наличие первичного документа с особым режимом – квитанции об оплате, в которой указаны все хозяйственные операции, совершаемые ежедневно в буфетах и ​​т. д.

По окончании проверок рабочая группа подготовит отчёт о деятельности экономических агентов, которые предоставляют услуги питания учащимся.

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