Примар возмущён вырубкой деревьев в столице: Прошу представить отчёт!

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Ион Чебан выразил недовольство тем, что в столице вырубили десятки не представляющих опасность деревьев, а виновные в этом до сих пор не установлены.

Я не видел, чтобы работы проводились на тех участках, где срубленные деревья лежат на земле уже несколько месяцев. Однако я увидел спиленные деревья на улице Михаила Садовяну. Я просто в недоумении. Видел, как рубили дерево рядом со скамейкой, где люди обычно отдыхают в тени. А в парках “Валя трандафирилор”, “Валя морилор”, лесопарке “Бутояш” и в других местах приходится ждать появления специалистов Управления зелёными насаждениями, – возмутился генпримар.

Глава муниципия попросил ответственных лиц Ассоциации управления зелёными насаждениями представить план мероприятий в столице.

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