Примар: Прошу учителей с пониманием отнестись к школьникам, готовящимся сдавать экзамены

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Нынешний учебный год был трудным для всех – под психологическим давлением находились дети, учителя, родители, руководители учреждений и вся образовательная система.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. В связи с этим он попросил учителей проявить понимание по отношению к школьникам, которым предстоит сдать экзамены.

Мы проходим через необычную для всех ситуацию, и мы не должны подвергать детей стрессу. Самое главное сегодня – это здоровье каждого человека. Я по-прежнему прошу школьников, педагогов и всех причастных к образовательному процессу соблюдать правила борьбы с COVID-19, проявлять осторожность и терпение, – подчеркнул градоначальник.

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