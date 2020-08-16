Примар от платформы “ДА” отказывается открывать избирательный участок для жителей Приднестровья

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Примар села Чобурчи Штефан-Водского района сообщил Центральной избирательной комиссии о том, что открытие участка для избирателей из Приднестровья невозможно на президентских выборах, которые пройдут 1 ноября.

– Примария села Чобурчи Штефан-Водского района сообщает, что открытие участка, предназначенного для избирателей из Приднестровья невозможно, так как у нас нет помещения для этого. В гимназии “Михай Сырги” будет организован участок для местных избирателей, – заявил примар села.

Следует отметить, что село Чобурчи является одним из примерно 20 населенных пунктов Республики Молдова, где власти намерены открыть участок для избирателей из Приднестровья, передаёт deschide.md.

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