Примар обозначил важнейшие вопросы по проекту бюджета для сектора Рышкановка на 2021 год

Примар обозначил важнейшие вопросы по проекту бюджета для сектора Рышкановка на 2021 год

Сегодня состоялось обсуждение бюджета и приоритетных проектов на 2021 год для столичного сектора Рышкановка.

По словам генерального примара Иона Чебана, одним из проектов, который планируется начать в следующем году, является обустройство и восстановление лесопарка “Рышкань”, который находится в заброшенном состоянии уже много лет.

Также мы намерены реализовать следующие проекты: обустройство аллеи на бульваре Григоре Виеру, обустройство сквера “Рэзешилор” на улице Дойна, установка ирригационной системы полива в сквере “Мезон”, реабилитация при помощи полива обочины дороги на Московском проспекте, включая восстановление и ремонт ограждения, обустройство пешеходной части по улице Колумна на отрезке улиц Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и Александра Пушкина, – уточнил Чебан.

Кроме того, продолжится реконструкция подземного перехода по улице Алеку Руссо, 2/1 и подземного перехода у цирка.

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