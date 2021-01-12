Примар обещал – примар делает: подземные переходы Кишинёва стремительно преображаются

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Всего год понадобился генеральному примару муниципия Иону Чебану, чтобы начать масштабное восстановление и приведение в порядок столичных подземок.

Речь идёт не об одном, не двух и даже не трёх объектах: в 2020 году стартовал ремонт сразу восьми из двадцати подземных переходов Кишинёва.

На сегодняшний день полностью завершены работы в двух из них: это переходы на Виадуке и на пересечении бульвара Дачия и улицы Теилор. Из тёмных, неприятно пахнущих объектов с разбитыми ступенями и нецензурными надписями на стенах они превратились в чистые, безопасные и хорошо освещённые пешеходные переходы с великолепными яркими панно, где изображены примечательные объекты двух европейских городов – Стамбула и Будапешта. Собственно, такие имена и получили эти подземки, отремонтированные при помощи столичных экономических агентов.

Перечень выполненных работ впечатляет: в подземках отремонтированы пол, потолок, лестницы и стены, восстановлено освещение, обустроены пандусы для людей с ограниченными возможностями, очищена ливневая канализация, установлены навесы. Также во всех ремонтируемых объектах устанавливаются камеры видеонаблюдения, призванные “охладить пыл” потенциальных вандалов.

Что касается объектов, находящихся на данный момент в процессе восстановления, то их шесть. Это переходы по адресам: ул. Алеку Руссо, 59/4, пересечение бул. Дечебал и ул. Н. Титулеску, ул. Алеку Руссо, 2/1, ул. Хынчешть (возле Южного автовокзала), бул. Ренаштерий Национале (возле Цирка), ул. Иона Крянгэ, 74.

Помимо этого, сейчас ведется подготовка к ремонту ещё двух важных и очень запущенных переходов. Один из них находится в секторе Центр – на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Измаильской. Второй на Ботанике – на пересечении бульваров Дачия и Дечебал.

В городе насчитывается 20 подземных переходов. Постепенно будут отремонтированы все. Проход по всем столичным подземным переходам должен быть безопасным. Это наш приоритет, – заявил ранее Ион Чебан.

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