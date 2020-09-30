Примар о наводнении в столице: Ливневая канализация предусмотрена для 17 л/м² воды, а вчера было 44 л/м² (ВИДЕО)

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Вчерашний ливень спровоцировал довольно большие наводнения в Кишинёве, но ситуация была бы намного хуже, если бы не была очищена река Бык и не были бы заменены некоторые трубы. Об этом в ходе передачи “Loc de dialog” на “Radio Moldova” заявил генпримар Ион Чебан.

Он отметил, что муниципий на данный момент сталкивается с проблемами, спровоцированными предыдущим руководством столицы – в частности, с практически отсутствующей системой ливневой канализации в верхней части города.

Кроме того, ливневая канализация Кишинёва предусмотрена для 17 л/м² воды, а во время вчерашнего ливня воды было 44 л/м². Для сравнения – летом во время дождей было 24 л/м² и позднее – 34 л/м². Проблемы были, но не слишком серьёзные. Люди, не понаслышке знакомые с технологическими процессами, видят, что ситуация в городе меняется к лучшему, – сказал Чебан.

Что касается ремонта регулярно затапливаемой улицы Албишоара, генпримар отметил, что на работы необходимо 11 месяцев, но муниципалитет намерен завершить их до конца текущего года. Он подчеркнул, что водосборы на Албишоаре очищены не до конца, а там, где новые трубы уже установлены, воды практически не было.

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