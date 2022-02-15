“Приключения” пьяного водителя в Кишинёве: устроил ДТП и угнал полицейскую машину

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Инцидент произошёл на улице Буковиней в столичном секторе Чеканы. Мужчина угнал машину полицейских, приехавших на место ДТП.

По данным полиции, 33-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП. Когда на место аварии прибыли правоохранители, он сел в их машину и угнал её. Примечательно, что в автомобиле находилось служебное оружие офицеров, передаёт deschide.md.

К счастью, находившийся поблизости экипаж полиции остановил и задержал угонщика. Его поместили под арест на 72 часа.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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