Приключения итальянца в Кишинёве: попал в аварию и разбил машину в хлам (ФОТО)

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Инцидент произошёл минувшей ночью на круговом перекрёстке бульвара Ренаштерий Национале и улицы Богдан Воевод в столичном секторе Рышкановка.

По данным полиции, на дороге столкнулись Renault и Volkswagen. За рулём первого авто находился 36-летний мужчина, а вторым управлял 73-летний итальянец. У иностранца в машине была 43-летняя пассажирка, передаёт deschide.md.

В результате аварии водители и пассажирка отделались испугом, госпитализация никому не понадобилась.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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