Приклеил своё фото в паспорт брата: мужчину из Пакистана задержали в аэропорту

Приклеил своё фото в паспорт брата: мужчину из Пакистана задержали в аэропорту

Инцидент был задокументирован вчера в Международном аэропорту Кишинева. Гражданин Пакистана предъявил чужой немецкий паспорт.

По данным Пограничной полиции, нарушение было выявлено во время проверки пассажиров рейса “Стамбул – Кишинев”. Гражданин Пакистана пояснил, что паспорт принадлежит его брату, у которого есть немецкое гражданство. Для того, чтобы попасть в Германию, он приклеил свою фотографию в паспорт родственника, понадеявшись, что пограничники не заметят подмену.

Документ был изъят. Иностранцу отказали во въезде в Молдову.

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