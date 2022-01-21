Прикинулся украинцем: житель Молдовы пытался нелегально попасть в соседнюю страну

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Патруль Пограничной полиции в секторе Тудора-1 заметил мужчину, который пешком намеревался попасть в Украину. Задержанный заявил, что является гражданином соседней страны, но в итоге выяснилось, что на самом деле он уроженец Штефан-Водского района.

У 32-летнего мужчины не было документов, удостоверяющих личность. Молдаванин признался, что хотел повидать родственников, живущих в Украине, но так как у него не было паспорта, он решил пересечь границу нелегально.

Инцидент зарегистрировали, ведётся разбирательство.

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