Приют для беженцев

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О мерах по укреплению безопасности РМ и приёме граждан Украины

В связи с событиями на Украине парламент Молдовы голосами 88 депутатов поддержал предложение правительства о введении в стране с 24 февраля чрезвычайного положения сроком на 60 дней.

Специальный режим

Сразу после парламентского одобрения режима чрезвычайного положения премьер-министр Наталья Гаврилица созвала заседание Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где были утверждены меры на ближайшие два месяца.

Согласно принятому Положению, гражданам Украины разрешено въезжать на территорию РМ в том числе и по внутреннему удостоверению личности, не предъявлять сертификат о вакцинации. Несовершеннолетних детей пропускают на территорию Молдовы по свидетельству о рождении, или по удостоверению личности, или по паспорту. Гражданам Украины, прибывающим в Молдову на личном транспорте, разрешено въезжать без грин-карты, но с условием, что она будет ими приобретена в течение 24 часов.

На территории нашей страны созданы два временных центра управления иностранными потоками – в с. Паланка района Штефан-Водэ и в с. Каларашовка Окницкого района. А при МВД республики для управления вопросами миграции и предоставления убежища была запущена «зелёная линия» 080001527.

С 24 февраля прекращено движение поездов по маршруту Одесса – Кишинёв. Также с полудня 24 февраля было закрыто воздушное пространство Республики Молдова. Исключения сделаны только для гражданских самолётов, перенаправленных рейсов национальных и зарубежных авиаоператоров, коммерческих авиатранспортных грузовых, почтовых, гуманитарных и репатриационных рейсов и при необходимости рейсов для оказания экстренной медицинской помощи.

Особые меры в период чрезвычайного положения также предусматривают специальный режим передвижения по Молдове, экстрадицию людей, чьё присутствие может быть опасным для безопасности страны; временную эвакуацию граждан из зон, которые представляют опасность; запрет на проведение собраний и манифестаций, на создание военизированных организаций; при необходимости рационализацию потребления пищевых продуктов и предметов первой необходимости; принятие решений для обеспечения населения газом и электроэнергией; координирование работы СМИ для правильного информирования населения, борьбу с фейковыми новостями; вовлечение граждан в работу на благо общества; реквизицию имущества для борьбы с последствиями ситуации, из-за которой объявляют чрезвычайное положение; защиту инфраструктуры и ряд других мер.

Важно в любой ситуации оставаться людьми, ведь никто не знает, как жизнь повернётся завтра. Закон бумеранга никто не отменял.

Одни помогают – другие наживаются

Власти Молдовы обеспечили перевозку на автобусах и микроавтобусах граждан Украины от границы внутрь нашей страны и размещение их в пансионатах и гостиницах. Мэрия Кишинёва идентифицировала более 8,5 тыс. мест для временного размещения беженцев. Очень многие люди в это сложное для украинцев время протянули им руку помощи. Они приносят одежду, продукты питания, предлагают материальную помощь.

Мэрия Кишинёва открыла пункт сбора пожертвований для беженцев. Ежедневно с 9:00 до 16:00 можно приносить и передавать волонтёрам на Moldexpo еду, одеяла и тёплую одежду. Местные власти вместе с тем обратились к гражданам с просьбой не приносить продукты питания с коротким сроком годности или те, что требуют термической обработки. Что наиболее востребовано для помощи беженцам, можно узнать, позвонив по телефону 0602 35 235 контактному лицу Петру Греку.

К сожалению, наряду с добродетелями встречаются люди, которые используют данную ситуацию для того, чтобы нажиться. Невозможно равнодушно читать в соцсетях отзывы граждан Украины, где они пишут, что некоторые таксисты и частники запрашивали по €300 за перевозку от таможни в селе Паланка до Кишинёва. Нельзя спокойно реагировать на информацию о том, что ряд владельцев квартир, воспользовавшись несчастьем украинцев, сдавали им жильё втридорога, как невозможно понять и некоторые коммерческие банки, скупавшие 24 февраля гривну по 10 банов (ранее по 45–50 банов), а 25-го уже продававшие её по 1(!) бану. Важно в любой ситуации оставаться людьми, ведь никто не знает, как жизнь повернётся завтра. Закон бумеранга никто не отменял.

Анастасия Погодина