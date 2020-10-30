Прийти, не голосовать за тех, у кого нет шансов, и выбрать стабильность: призыв Додона перед 1 ноября (ВИДЕО)

Игорь Додон призвал граждан прийти на избирательные участки 1 ноября, не голосовать за кандидатов с низким рейтингом и выбрать стабильность. Независимый кандидат в президенты уверен, что таким образом “мы сможем поставить точку в первом туре и сэкономить 60 миллионов леев”.

Уважаемые друзья, на выборы нужно выходить. Я понимаю, что есть интерес демотивации в участии левого электората – русскоязычного в основном. Мы понимаем почему. Но я вас очень прошу, чтоб вы понимали, что, если мы не выйдем на выборы 1 ноября, а явка должна быть 1/3 избирателей, которые находятся в списке, то тогда выборы, возможно, не состоятся. В этом случае через две недели нужно повторить голосование. А если явка не будет 1 ноября, скорее всего, её не будет и 15 ноября. В этом случае аннулируются выборы и их нужно ещё раз проводить, все этапы, ещё две попытки. А каждая попытка стоит 60 миллионов леев. Поэтому моя просьба ко всем – чтобы мы массово вышли на выборы 1 ноября.

Что касается безопасности – правительство закупило маски для всех избирателей. Поэтому маски будут. Если у вас нет масок – проблем нет. Рекомендуют приходить со своей ручкой, но если нет ручки, можно прийти без неё. Там ручки будут, будут их дезинфицировать и т.д. Все меры предосторожности приняты. Я вас призываю прийти на избирательные участки. Это первая моя просьба.

Вторая моя просьба, уважаемые сограждане, – я предлагаю не голосовать за тех кандидатов, у которых нет шансов выйти во второй тур. Так мы избежим второго тура. Я понимаю, что у каждого есть свои преференции – такой кандидат больше кричит, другой талоны даёт на дешёвые продукты и т.д. Но смысла голосовать за кандидатов с маленьким рейтингом нет, потому что вы потеряете свой голос. У каждого из нас с вами есть по одному голосу, поэтому я призываю, чтобы мы вышли на выборы и голосовали за тех, у кого есть шансы. А шансы есть у двоих: нынешний президент и еще один кандидат справа. Как я говорю на встречах – шансы есть у него и у неё. Между этими двумя сразу выбирайте в первом туре, потому что иначе вы теряете свой голос.

Третье – когда вы будете выбирать между первым и вторым вариантом, нужно понимать, что нынешний президент – это определенная стабильность: есть парламент, есть правительство, мы будем продвигать дальше те программы, которые нам удалось осуществить в этом году. Мы обеспечим внешнеполитический баланс, хорошие отношения с Европой и Россией. В то же время у нашего основного оппонента парламентской поддержки нет, то есть, будет, скорее всего, политический кризис, хаос, приостановятся все программы. Я уверен, что и геополитического баланса не будет, но может быть какая-то жесткая проевропейская, антироссийская политика.

Поэтому три шага: первый – прийти, второй – не голосовать за тех, у кого нет шансов, третий – когда будете выбирать между первым и вторым вариантом, нынешним президентом и контркандидаткой, понимайте, что здесь – стабильность, внешнеполитический баланс, а там – нестабильность и однобокая внешняя политика. Очень просто. В этом случае, я уверен, мы сможем поставить точку в первом туре и сэкономить 60 миллионов леев.