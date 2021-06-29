Приём в вузы и в этом году пройдёт онлайн: как подать документы

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В контексте эпидемиологической ситуации в стране Министерство образования, культуры и исследований утвердило новые положения рамочного регламента об организации приёма на I цикл высшего образования в 2021 – 2022 учебном году, согласно которому зачисление в вузы будет проводиться по смешанной системе с уклоном на онлайн.

В связи с этим Минобразования по запросу высших учебных заведений установило общие сроки организации и проведения конкурса. Таким образом, в период с 19 по 30 июля пройдет этап онлайн-подачи заявок на участие в конкурсе, 3 августа будут объявлены промежуточные результаты, с 4 по 10 августа кандидаты представят документы в оригинале в выбранном учреждении в соответствии с графиком поэтапного доступа, с соблюдением мер защиты от распространения вируса COVID-19. Окончательные результаты будут объявлены 12 августа.

Для конкурса необходимо представить отсканированные документы, список которых можно найти здесь. Они должны быть отправлены в приёмные комиссии по электронной почте или Viber, Skype, Messenger, WhatsApp и т.д. Кроме того, в каждом вузе будут созданы приёмные комиссии, которые будут принимать заявки на участие в конкурсе в обычном режиме. Это будет организовано для тех кандидатов, которые не смогут подать документы онлайн.

Университеты могут одновременно организовать онлайн-приём на лиценциат и мастерат. Кандидаты на обучение по программам лиценциата смогут участвовать в конкурсе по приёму по нескольким специальностям из различных областей в одном или нескольких высших учебных заведениях, но могут быть зачислены только на одну специальность в один вуз, куда должны будут подать документы в оригинале. В случае оставшихся вакантными бюджетных мест высшие учебные заведения организуют дополнительные сессии с 13 по 26 августа.

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