Приём документов на регистрацию кандидатов на выборах начнётся 14 мая

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Центральная избирательная комиссия начнёт принимать документы для регистрации конкурентов на досрочных парламентских выборах 14 мая. Данное решение члены ЦИК приняли на сегодняшнем заседании. Процесс приёма документов продлится до 11 июня включительно.

В этот же период, пишет moldpres.md, можно будет подать документы на регистрацию инициативных групп по поддержке независимых кандидатов в депутаты. Кандидаты-мужчины должны будут представить от 2000 до 2500 подписей в свою поддержку, количество подписей для кандидатов-женщин вдвое меньше.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Республике Молдова намечены на 11 июля.

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