Приятели-рецидивисты влезли в чужой дом и ограбили мужчину

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В милицию обратился житель Тирасполя. Он пояснил, что двое неизвестных ворвались к нему в дом, избили и похитили деньги и имущество.

Правоохранители установили личности двух подозреваемых и задержали их. Ими оказались ранее неоднократно судимые мужчины 44 и 49 лет.

Как выяснилось, злоумышленники проникли в жилище и похитили монитор от компьютера. Затем повторно вернулись туда, где ранее совершили кражу, надеясь, что хозяина не будет дома. Но увидев мужчину, нанесли горожанину несколько ударов, похитили деньги и всё, что смогли унести.

Подозреваемые находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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