Приятели пошли на кражу, чтобы продолжить застолье

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Правоохранители прибыли по вызову в одну из многоэтажек в Бендерах. В квартире шумели и дебоширили.

Во время разбирательства милиционеры обратили внимание на автомагнитолу и видеорегистратор. Правоохранителей это насторожило: они точно знали, что у хозяина квартиры автомобиля нет.

В это же время в дежурную часть поступил звонок о хищении из автомобиля в том же микрорайоне. Мужчина сообщил, что его “Жигули” пытались угнать. Машину он обнаружил в нескольких метрах от того места, где припарковал. Однако злоумышленники свой умысел до конца не довели, а вместо этого совершили кражу, пишет mvdpmr.org.

Подозреваемые сознались в хищении. Двое юношей 16 и 18 лет отдыхали в компании, выпивали. Кражу совершили, чтобы продать технику и продолжить веселье.

С подозреваемыми работают следователи.

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