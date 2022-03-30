Прихватил телефон: столичная полиция ищет подозреваемого в краже (ВИДЕО)

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45-летний житель столицы обратился с заявлением в полицию.

Он рассказал, что забыл телефон на прилавке киоска. Спохватившись, мужчина вернулся за гаджетом, но его уже не было. Ущерб потерпевший оценил в 3000 леев.

Благодаря камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что телефон забрал проходивший мимо киоска гражданин. Теперь мужчину ищут.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому в краже грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ до 240 часов или до 4 лет тюремного заключения.

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