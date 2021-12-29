Прихватил чужой телефон и портмоне: в столице поймали вора (ВИДЕО)

Прихватил чужой телефон и портмоне: в столице поймали вора (ВИДЕО)

22-летний уроженец Сынжерейского района был задержан сотрудниками полиции Кишинёва за кражу.

В сентябре этого года гражданин проник на территорию вулканизации и украл мобильный телефон, одежду и кошелёк с документами, картами и наличностью. Общий ущерб составил 16 500 леев.

Подозреваемый был выявлен, задержан и доставлен в инспекторат. Мужчина признал себя виновным. По закону ему грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы сроком до 4 лет.

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