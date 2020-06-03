Прихватил аккумулятор, уходя из гостей: предприимчивый мужчина ответит за кражу

Прихватил аккумулятор, уходя из гостей: предприимчивый мужчина ответит за кражу

В милицию обратился 61-летний рыбничанин. Мужчина попросил правоохранителей привлечь к ответственности знакомого, который украл из его гаража аккумулятор.

Как пишет mvdpmr.org, товарищи отдыхали во дворе дома заявителя. В незапертом гараже 25-летний подозреваемый заприметил аккумуляторную батарею и, уходя от хозяина, прихватил её.

Чтобы не нести похищенное домой, злоумышленник спрятал аккумулятор недалеко от места преступления. На следующий день вернулся за добычей и сдал в пункт приёма металлолома.

По факту кражи проводится разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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