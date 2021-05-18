Проникал в дома по ночам: в столице задержали рецидивиста (ВИДЕО)

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25-летний житель Кишинёва подозревается в серии краж.

В конце апреля мужчина обокрал как минимум три объекта в секторе Центр и Рышкановка. Злоумышленник проникал в дома ночью и забирал деньги и мобильные телефоны.

Ущерб, нанесённый пострадавшим, составил 30 000 леев. Подозреваемый признал свою вину, ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

Нарушителю закона грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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