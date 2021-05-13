Пригрела вора: помощник по хозяйству украл у пенсионерки “ювелирку” на крупную сумму

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Ювелирные украшения на сумму более 66 000 приднестровских рублей исчезли из дома пожилой жительницы села Воронково Рыбницкого района. Последний раз изделия из драгоценных металлов 62-летняя женщина надевала в сентябре прошлого года. Пропажу обнаружила только в мае, когда собиралась в гости на торжество. Сельчанка сразу позвонила правоохранителям.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за имущественные преступления, 34-летний житель того же села, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как выяснили правоохранители, мужчина помогал заявительнице по хозяйству. В ноябре прошлого года хозяйка домовладения оставляла его на несколько часов одного, чтобы съездить в город. Пока пенсионерка отсутствовала дома, из пакета, в котором хранились украшения, пропали 3 золотых кольца, такое же количество браслетов, кулон с драгоценными камнями и другие ювелирные изделия.

Оперативные сотрудники обнаружили при нечистом на руку помощнике одно краденое кольцо с бриллиантом, которое подозреваемый принял за бижутерию. Остальное он сбыл в ломбард, выручив 5800 приднестровских рублей. «Заработанные» криминальным путём деньги подозреваемый потратил на новый смартфон и алкоголь.

Похищенное имущество частично найдено и изъято. В отношении мужчины, в очередной раз преступившего закон, возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ведётся следствие.

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