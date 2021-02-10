Приговорённого к 42 годам тюрьмы иностранца задержали в Молдове

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75-летнего мужчину приговорили в Израиле к 42 годам лишения свободы за изнасилование, сексуальные домогательства и непристойные действия, совершённые лицом, занимающим государственную должность. Восемь лет он скрывался в Молдове, куда попал по фальшивому болгарскому паспорту.

По данным полиции, в ходе следственных мероприятий удалось установить местонахождение иностранца и задержать его. Вскоре его доставят в суд, где будет подтверждён ордер на арест. После правоохранители подготовят все документы, необходимые для экстрадиции задержанного в Израиль для отбывания наказания.

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