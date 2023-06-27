Приготовление ужина закончилось госпитализацией: женщина ударила сожителя ножом в спину

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Медики сообщили в милицию о 36-летнем пациенте с ножевым ранением.

Как оказалось, во время приготовления ужина гражданские супруги поссорились. По словам 45-летней женщины, она резала кабачки, когда сожитель начал ругаться и толкать её. Она не стерпела, ударила его ножом в спину. Когда увидела кровь, попыталась самостоятельно её остановить, но не смогла. После этого позвонила в “скорую”.

Приехавшие на вызов медики оказали помощь пострадавшему и вызвали наряд милиции. Мужчина госпитализирован. Претензий к сожительнице не имеет.

Милиция начала доследственную проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет пресс-центр МВД Приднестровья.

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