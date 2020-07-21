“Пригороды – тоже Кишинев”: детский сад в Колонице готовится к приему воспитанников

Детский сад №24 “Извораш” в Колонице будет готов к приему воспитанников с 1 сентября, если будет принято решение об открытии дошкольных учреждений с этой даты. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Сегодня вместе с примаром населенного пункта он посетил этот детсад, где в настоящее время активно ведутся ремонтные работы.



Чебан подчеркнул, что с 1968 года, когда был построен детсад, капитально его никогда не ремонтировали. Сейчас работы находятся на последней стометровке. На них из муниципального бюджета выделили порядка 4,5 млн леев.

До настоящего времени были отремонтированы помещения, а также расширен двор детсада и один из блоков учреждения – появились две новые спальни и прачечная с сушилкой. Пищевой блок также расширили и модернизировали. Ремонт провели и в актовом зале, а также в двух группах.

Для завершения работ, отметил Чебан, необходим еще 1,1 млн леев. Средства намерены определить на уровне примарии. На них обустроят игровые площадки и двор детсада, где посадят деревья, кусты и цветы. В то же время будет куплено оборудование для приготовления еды, холодильники, мебель, дидактические материалы и игрушки.

– Детский сад №24 “Извораш” рассчитан на 144 детей, которые будут распределены по 6 группам. Пригороды – тоже Кишинев, – отметил Чебан на своей странице в соцсети.

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