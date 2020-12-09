Пригороды Кишинёва дополнительно получат 740 тонн противогололёдного материала

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Тема обеспечения пригородных населённых пунктов противогололёдным материалом обсуждалась сегодня в ходе заседания примаров пригородов с Ионом Чебаном.

Согласно подписанному им распоряжению, пригородным населённым пунктам будет выделено в общей сложности 740 тонн материала. По 70 тонн будет доставлено в города Дурлешты, Сынджера и Кодру, по 50 тонн – в Трушены, Ставчены, Крикова, Вадул-луй-Водэ. По 30 тонн материала получат Ватра, Чореску, Гратиешты, Бачой, Бубуечь, Будешты, Крузешты, Тогатино, Кондрица, Гидигич и Колоница.

В настоящее время дорожное движение по улицам муниципия и в пригородах осуществляется в зимних условиях, а общественный транспорт курсирует без отклонений от программы.

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