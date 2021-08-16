Приглянулся телефон: вора-карманника поймали в столичном троллейбусе (ВИДЕО)

Приглянулся телефон: вора-карманника поймали в столичном троллейбусе (ВИДЕО)

42-летний житель столицы был задержан на месте преступления за кражу.

Инцидент произошёл на прошлой неделе. Подозреваемый заприметил жертву в троллейбусе и украл у 46-летней пассажирки мобильный телефон. Ущерб составил 4 000 леев.

Злоумышленника задержали, он признал свою вину. Мужчине грозит штраф до 42 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

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