“Приглашение на дуэль”: Блок коммунистов и социалистов призывает ПДС провести совместные публичные дебаты (ВИДЕО)

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Их предлагается организовать 7 июля в 19.00 во Дворце республики. Приглашение на брифинге для прессы озвучили Влад Батрынча и Константин Старыш. Они отметили, что проводимые беседы с гражданами, а также все опросы общественного мнения показывают, что главные конкуренты на этих выборах – это Блок коммунистов и социалистов и партия “Действие и солидарность”, а избиратели, которым предстоит выбрать между этими двумя конкурентами, вправе знать, какие решения они предлагают для социальной поддержки населения, в сферах здравоохранения, экономики, юстиции, приднестровского урегулирования и внешней политики.



– Эта предвыборная кампания была наполнена эмоциями, манипуляциями, ложью, но не было главного – предвыборных дебатов. Поэтому сегодня мы выступаем с приглашением к ПДС провести публичные дебаты. Предлагаем организовать их на независимой площадке, во Дворце республики, со свободным доступом всей заинтересованной в этом прессы. Считаем, что всё общество ждёт дебатов, на которых будут представлены не только видения, но и шаги партий по решению тех или иных проблем, – подчеркнул Влад Батрынча.

Дебаты предлагается провести по 6 главным темам, волнующим всё общество: социальная политика, здравоохранение, экономика, юстиция, приднестровское урегулирование и внешняя политика. Список может быть расширен по желанию обоих конкурентов.

– Граждане должны чётко понимать, что предлагают эти две команды, между которыми им придётся выбирать. Это приглашение на дуэль. Мы хотим проверить не только наличие профессионализма у наших основных оппонентов, но и таких качеств как благородство, самоуважение и смелость, – подчеркнул Константин Старыш.

На момент написания материала в ПДС на приглашение пока не ответили.

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