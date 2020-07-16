Прием в вузы пройдет в режиме онлайн: детали

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Приём в вузы страны на программы лиценциата и мастерата будет проводиться в этом году в режиме онлайн. Министерство образования, культуры и исследований устанавливает общие сроки организации и проведения конкурса.

Согласно пресс-релизу Министерства образования, культуры и исследований, в контексте эпидемиологической ситуации в стране и мерах, предпринятых властями для предотвращения распространения эпидемии COVID-19, министерство утвердило новые положения рамочного регламента об организации приема в I цикл высшего образования в 2020 – 2021 учебном году. Таким образом, в период с 27 июля по 4 августа пройдет этап онлайн-подачи заявок на участие в конкурсе, 7 августа будут объявлены промежуточные результаты, с 8 по 18 августа кандидаты представят документы в оригинале в выбранном учреждении в соответствии с графиком поэтапного доступа, с соблюдением мер защиты от распространения вируса COVID-19. 20 августа будут объявлены окончательные результаты.

Для конкурса необходимо представить отсканированные документы. Они должны быть отправлены в приемные комиссии с использованием различных доступных инструментов, таких как электронная почта, Viber, Skype, Messenger, WhatsApp, специальное программное обеспечение для приема и т. д.

Для кандидатов, которые не смогут подать заявки на участие в конкурсе в интернете, высшие учебные заведения привлекут небольшое число преподавателей, которые будут принимать их в обычном режиме. Университеты могут одновременно организовать онлайн-прием на I цикл высшего образования (лиценциат) и II цикл (мастерат).

Кандидаты на обучение по программам лиценциата смогут участвовать в конкурсе по приему по нескольким специальностям из различных областей в одном или нескольких высших учебных заведениях, но могут быть зачислены только на одну специальность в один ВУЗ, куда должны будут подать документы в оригинале.

В случае оставшихся вакантными бюджетных мест высшие учебные заведения организуют дополнительные сессии с 21 по 29 августа 2020 года, пишет ipn.md.