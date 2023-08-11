Приднестровские компании будут платить налог в Молдове

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Хозяйствующие субъекты Приднестровского региона, участвующие во внешнеэкономической деятельности, начиная с сегодняшнего дня будут платить налог за проведение таможенных процедур в Молдове. Об этом сообщает Таможенная служба РМ.

Так, за таможенное оформление товаров, помещаемых под процедуру импорта, будет уплачиваться 0,4% от таможенной стоимости товара, но не более 1800 евро. За таможенное оформление товаров, помещаемых под процедуру экспорта, будет уплачиваться 0,1% от контрактной стоимости товара с учётом расходов, связанных с транспортировкой до границы, но не более 500 евро.

До недавнего времени налог за таможенные процедуры обязаны были уплачивать только хозяйствующие субъекты Приднестровья, имеющие налоговые отношения с бюджетной системой РМ, однако после внесения изменений в законодательство этот налог теперь обязаны уплачивать все предприниматели левобережья Днестра, пишет mybusiness.md.

Изменения были внесены с целью обеспечения равных условий для экономических агентов при импорте и экспорте товаров и продукции, — отметили в Таможенной службе Молдовы.

Помимо крупных и средних компаний, в ПМР зарегистрировано около 10 тыс. индивидуальных предпринимателей, значительная часть из которых занимается импортом из Украины промышленных и продовольственных товаров на очень льготных условиях налогообложения. Часть этих товаров потом различными путями попадают на рынки правобережья Молдовы.

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