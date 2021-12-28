Приднестровье закрывает пункты выдачи нейтральных номеров

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Власти Приднестровья заявили, что 22 декабря таможенными органами РМ был необоснованно задержан груз, состоящий из номерных знаков нейтрального и приднестровского образца.

– Этот деструктивный шаг молдавской стороны грубо противоречит базовым договорённостям переговорного процесса и непосредственно Протокольному решению от 24 апреля 2018 года. Рассматриваем действия Молдовы по блокированию доставки в Приднестровье номерных знаков как намеренное создание препятствий нормальной плановой работе механизма регистрации транспортных средств в соответствующих пунктах в Тирасполе и Рыбнице, – говорится в сообщении.

В связи с этим Приднестровье официально уведомило молдавскую сторону и международных представителей в формате «5+2» о временном приостановлении участия приднестровской стороны в данном механизме с 29 декабря “до момента всеобъемлющей нормализации ситуации”.

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