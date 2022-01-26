Придавило краном: слесарь завода скончался на месте

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Несчастный случай произошёл сегодня на Молдавском металлургическом заводе. Бригада производила подготовительные работы по замене рельс на высоте. В это же время в цеху подъёмные краны перемещали заготовки. Демонтаж производился вне зоны работы кранов.

В какой-то момент сотрудник завода увидел, что его коллега прижат к столбу краном. Вероятно, мужчина, в нарушение инструкции, покинул безопасную зону. От полученных травм 64-летний слесарь скончался на месте.

В результате чего произошёл несчастный случай, будет выяснять следствие.

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