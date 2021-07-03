Придавило колесом: сельчанин сломал ногу в результате падения с мотоблока

Придавило колесом: сельчанин сломал ногу в результате падения с мотоблока

В больницу доставили жителя села Шипка. Врачи диагностировали у него перелом обеих костей голени.

Как выяснилось, накануне вечером мужчина работал в поле: на своём мотоблоке перевозил тюки с сеном. Двигаясь по просёлочной дороге, потерял управление и упал на землю. Правая нога оказалась придавлена колесом от прицепа.

Согласно одной из версий, причиной происшествия мог послужить перегруз прицепа. Ведётся разбирательство.

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