Придавило бетонной плитой со штырём: спасатели пришли на помощь мужчине

0

Инцидент произошёл в селе Бурлэштень Единецкого района. 42-летний мужчина разбирал заброшенную постройку. В процессе проведения работ на него рухнула бетонная плита. Торчавший из неё штырь проткнул грудную клетку.

Прибывшие на место происшествия спасатели оказали мужчине первую помощь и передали врачам. Пострадавшего доставили в районную больницу. Все обстоятельства ЧП предстоит выяснить.

За последние сутки помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в 64 чрезвычайных ситуациях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.