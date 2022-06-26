Придавило бетонной плитой со штырём: спасатели пришли на помощь мужчине

Придавило бетонной плитой со штырём: спасатели пришли на помощь мужчине

Инцидент произошёл в селе Бурлэштень Единецкого района. 42-летний мужчина разбирал заброшенную постройку. В процессе проведения работ на него рухнула бетонная плита. Торчавший из неё штырь проткнул грудную клетку. 

Прибывшие на место происшествия спасатели оказали мужчине первую помощь и передали врачам. Пострадавшего доставили в районную больницу. Все обстоятельства ЧП предстоит выяснить.

За последние сутки помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в 64 чрезвычайных ситуациях.

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