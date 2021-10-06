Причинно-следственная связь Гаврилицы: Стояногло задержали, потому что нам нужен здоровый бюджет (ВИДЕО)

Причинно-следственная связь Гаврилицы: Стояногло задержали, потому что нам нужен здоровый бюджет (ВИДЕО)

На вопрос, были ли законные основания для задержания Александра Стояногло, Наталья Гаврилица дала неожиданный ответ. 

– Прокуратура и юстиция должны функционировать. Мы ждём результатов, прогресса в делах о коррупции, чтобы остановить воровство публичных денег, чтобы у нас был здоровый бюджет, в который поступали бы деньги, – сказала она. 

Напомним, Александр Стояногло был задержан вчера на 72 часа. На следующий день после его разоблачительных деклараций власть возбудила против него уголовное дело.

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