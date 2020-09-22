В Рыбнице потушили 25 га сухой травы

0

Сухостой загорелся накануне в одном из сёл Рыбницкого района.

Огонь угрожал лесополосе, поэтому в первую очередь пожарные “отрезали” доступ пламени в этом направлении. На месте работали четыре единицы спецтехники. Спустя несколько часов пожар площадью 25 га был ликвидирован, пишет mvdpmr.org.

Расследование показало, что очагов возгорания было несколько. По предварительной версии, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнём. Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.