Причина – короткое замыкание: в Рыбнице сгорел автомобиль

Причина – короткое замыкание: в Рыбнице сгорел автомобиль

В СВПЧ-3 по охране города Рыбница поступило сообщение: во дворе одной из многоэтажек на улице Мичурина горит припаркованный автомобиль.

На место выехал пожарный расчёт. Для локализации пламени огнеборцам потребовалось 12 минут. Огнём полностью уничтожен моторный отсек и передняя часть автомобиля, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как выяснил инспектор пожарного надзора, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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