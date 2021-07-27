Причина – короткое замыкание: в результате пожара уничтожена машина

Причина – короткое замыкание: в результате пожара уничтожена машина

В селе Коротное Слободзейского района загорелся припаркованный у частного дома Volkswagen Sharan. Пылающую иномарку увидел сосед и сообщил в службу “101”. Пожарные из Днестровска сбили пламя. 

Восстановить иномарку уже не удастся. Материальный ущерб, причинённый 36-летнему автовладельцу, составил более 44 тысяч рублей ПМР.

Инспекторы рассматривают предварительную версию короткого замыкания в приборной панели автомобиля. По факту пожара продолжается разбирательство, пишет пресс-служба МВД Приднестровья.

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